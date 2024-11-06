Denizli'de Minik Sporcular Hemsball Oynadı - Son Dakika
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Spor

Denizli'de Minik Sporcular Hemsball Oynadı

Denizli\'de Minik Sporcular Hemsball Oynadı

Denizli'de ilk kez minikler için düzenlenen Hemsball İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

06.11.2024 10:42
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Denizli'de ilk kez Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından minikler kategorisinde Hemsball İl Birinciliği müsabakaları düzenledi. 65 ana sınıfı öğrencisinin katıldığı yarışmada minik sporcular bir yandan hemsball oynarken diğer yandan müzik eşliğinde eğlendiler.

Türkiye'nin milli sporu olan ve gün geçtikçe yaygınlaşan hemsball alt yaş gruplarında da tanınmaya başlandı. Bu kapsamda Denizli'de ilk kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mini Minikler Kategorisi İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Yarışmaya Hasan Veli Üğür Anaokulu, Sınav Koleji Ana Sınıfı, Hasan Başkan İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri katıldı. Hemsballun ülkemizde hızlı yayılan bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Denizli Hemsball Antrenörü Burak Öztürk, "Denizli'de birçok kategoride; Mini Minikler, Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde hemsballuın hızla yaygınlaştığını görüyoruz. Denizli buna öncülük yapıyor. Öncülük yaptığımız alanlardan bir tanesi mini minikler kategorisinde il birinciliği müsabakasını düzenledik ve ilklerden biriyiz. Daha önce Cumhuriyet Bayramında Beyağaç ilçemizde yapılmıştı. Biz gurur duyuyoruz. Anaokulları düzeyinde bugün 65 tane evladımız hemsball sporunu oynadılar. Hem spor yaptılar iyi bir zaman geçirdiler. Hem de müzik eşliğinde eğlendiler. Bu da bizi mutlu olmaya yetti" diye konuştu.

"Milli spor olması çok önemli"

Yarışmaya katılan ana sınıfı öğretmenlerinden Nur Salur da etkinliği düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklar için yararlı bir spor dalı. Ayrıca milli bir spor dalı olması açısından da önemli bir etkinlik oldu. Bu sporun yaygınlaşması adına da iyi oldu" dedi.

Beden Eğitimi öğretmeni Derya Akdemir Keçelioğlu da sporun tanıtımı için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu bizim milli sporumuz. 7 den 77'e herkesin oynayabileceği bir spor dalı. Dikkat, konsantrasyon ve odaklanma için gerekli. Kas gelişimi için gerekli. Küçüklerin de kaba motor becerilerinde aktif rol oynayan bir spor dalı. Bu nedenle herkese bu spor dalını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonunda yarışmaya katılan tüm yarışmacılara madalyaları protokol tarafından verildi. Etkinlik toplu resim çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Minik Sporcular Hemsball Oynadı - Son Dakika

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