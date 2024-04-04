Denizli\'de Okul Sporları Atletizm Şampiyonası başladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Alper Hamurcu ile sözleşme uzattı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmesini 3 yıl uzattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Hamurcu ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, yeni salonlarında Avrupa Kupası'nı kazanma hedefine ulaşmak için Hamurcu'nun kalmak istediğini ifade etti.