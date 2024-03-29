Denizli\'de Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları Yarı Finalistleri Belli Oldu

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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Basketbol Küçükler Grup Müsabakalarında yarı finalistler belli oldu. 12 kız, 11 erkek toplam 23 takımın mücadele ettiği şampiyona sonunda düzenlenen törenle, gruplarını lider tamamlayan 6 takıma ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları, farklı branşlarda gerçekleşen yarışmalarla devam ediyor. Bu kapsamda Okul Sporları 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Basketbol Küçükler Grup Müsabakaları, 26-28 Mart 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 12 kız, 11 erkek toplam 23 takımdan 275 sporcunun 3 gün boyunca ter döktüğü, Vali Recep Yazıcıoğlu ve Hasan Güngör Spor Salonlarında gerçekleşen müsabakalar sonunda 3 kız, 3 erkek takımı yarı final biletlerini aldı.

Yarı finallere yükselen takımlara ödülleri verildi

23 takımdan 275 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, 26 Mart Salı günü saat 10.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisi ile başladı. Çekişmeli ve centilmence karşılaşmalara sahne olan ve 3 gün boyunca süren müsabakalar sonunda gruplarını lider olarak çıkan 6 takım yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Çağlar takdim etti. - DENİZLİ