Denizli'de Ücretsiz Spor Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Denizli'de Ücretsiz Spor Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor

Denizli\'de Ücretsiz Spor Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 farklı branşta ücretsiz spor kursları için kayıtların 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacağını duyurdu. Kurslar, 7'den 70'e herkesin katılımına açık olacak.

08.11.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 farklı branşta verdiği ücretsiz spor kurs kayıtları 11 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren www.denizli.bel.tr adresinden online olarak başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu ücretsiz olarak verdiği spor kursları yeni dönem kayıtları 11 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacak. Denizli'de 7'den 70'e spor yapmak isteyen herkese 23 farklı spor branş tercihi sunulacak. Atletizm, bale, basketbol, badminton, cimnastik, çocuk yogası, futbol, güreş, judo, karate, tekvando, nefes ve farkındalık, okçuluk, pilates, hamile pilatesi, satranç, step aerobik, masa tenisi, tenis, voleybol, yoga, zumba ve zumba kids branşlarında verilecek spor kurs kayıtları 18 Kasım 2024'e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den online olarak yapılacak. Kurslar hakkında bilgi almak isteyenler mesai saatleri içerisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nin 0 258 262 11 22, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin 0 258 211 00 70 ve Yenişehir Spor Merkezi'nin 0 258 373 03 67 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Ücretsiz Spor Kursları İçin Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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