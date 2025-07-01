Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
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Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Başlıyor

Denizli\'de Ücretsiz Spor Okulları Başlıyor
01.07.2025 14:49
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GSB Spor Okulları, Denizli'de 22 branşta yaz kursları ile gençleri spora davet ediyor.

Çocukların sabırsızlıkla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları, 03 Temmuz Çarşamba günü start alıyor. Denizli'de 22 farklı branşta açılacak ücretsiz spor kursları için bu yıl rekor başvuru gerçekleşti. Kurslara sadece ilk 10 gün içinde 10 bin kişi başvurdu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca sürdürülen GSB Spor Okulları, yaz dönemine yepyeni gruplarla başlıyor. Spora yeni başlayacak çocuklara da kapılarını açan yaz dönemi kursları, 22 farklı branşta tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. Basketboldan Karateye, Eskrimden Taekwondoya kadar birçok branşta sportif kursların yanısıra Gençlik Merkezlerinde de çeşitli sosyal ve kültürel kurslar gençlerin hizmetine sunulacak.

Haziran ayının ortalarında başlayan online başvurulara Denizli genelindeki tüm ilçelerden yoğun ilgi olduğu bildirildi. 5-18 yaş grubuna hitap eden kurslara sadece ilk 10 gün içinde 10.000 kişi başvurdu. Yaz boyunca dönemler halinde gerçekleşecek kurslara kayıtlar ise halen devam ediyor. Kurslara katılmak isteyenler, bit.ly/yazsporkurslarıbasvuruformu adresinden ya da ilçe müdürlüklerinden bizzat başvuru yapabiliyor. GSB Spor Okulları'nda çalışmalar, ilk sporcu gruplarıyla 23 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Yaz Spor Okulları'nın açılış seremonisi, 02 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Farklı branşlarda sporcuların gösterilerini sergileyeceği tören için hazırlıklar tamamlandı. Eylül ayına kadar sürecek ve binlerce çocuğu sporla buluşturacak GSB Spor Okulları kapsamında, Denizli genelindeki tesislerde branşında uzman 115 antrenör görev alacak.

Denizli GSB Spor Okulları, engelli bireyleri de unutmadı. Bedensel engellilere halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbolu ve tenis; işitme engellilere halter; zihinsel engellilere beden eğitimi ve spor; görme engellilere ise judo branşlarında özel kurslar açılacak. Bu kurslarda, Bakanlık onaylı özel eğitim almış deneyimli antrenörler görev yapacak.

"Tüm gençleri sporla buluşturmak istiyoruz"

"Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla yaz dönemini başlattıklarını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, tüm çocukları ve gençleri yaz boyunca spora davet etti. Erdoğan, GSB Spor Okullarının gençlerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve ruhsal gelişimine de büyük katkı sağladığını vurguladı. Gençlik Merkezleri bünyesinde düzenlenecek kamplar ve projelerle gençlerin aktif, üretken ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

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