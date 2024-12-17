Denizli'de Ücretsiz Yüzme Kurslarından Sertifika Töreni - Son Dakika
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Spor

Denizli'de Ücretsiz Yüzme Kurslarından Sertifika Töreni

Denizli\'de Ücretsiz Yüzme Kurslarından Sertifika Töreni

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz yüzme kurslarında eğitim alarak yüzmeyi öğrenen 150 sporcunun yarıştığı yüzme şenliğinde başarılı genç sporculara sertifikalar verdi.

17.12.2024 16:51  Güncelleme: 16:54
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz yüzme kurslarında eğitim alarak yüzmeyi öğrenen 150 sporcunun yarıştığı yüzme şenliği düzenledi. Törenle başarılı genç sporculara başarı sertifikaları verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi havuzlarında bir dönem boyunca ücretsiz yüzme eğitimi alan sporcular yüzme şenliğinde kıyasıya mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen Yüzme Şenliği'ne, 6-13 yaş arasında 150 genç sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, şube müdürleri ve eğitmenler tarafından eğitim dönemini başarı ile tamamlayan sporculara başarı sertifikaları verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Ücretsiz Yüzme Kurslarından Sertifika Töreni - Son Dakika

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