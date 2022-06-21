Denizli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Denizli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi

21.06.2022 15:41
Denizli'de yaz spor okullarına yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 21 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi gösteren Denizlililer, kısa sürede kontenjanları doldurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 21 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi gösteren Denizlililer, kısa sürede kontenjanları doldurdu. 13.968 kişinin kayıt yaptırdığı kurslara yoğun ilgi gösteren hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, tüm kursiyerlere başarılar diledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Spor Okulları kayıtları yoğun ilgi gördü. Bu çerçevede 21 farklı spor branşında kurs almak isteyen vatandaşlar 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Yenişehir Spor Merkezi ve İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nden kayıt işlemlerini tamamladı. Kurs kontenjanları kısa sürede dolarken, atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids olmak üzere 21 branştaki kurslara toplamda 13.968 kişi kayıt yaptırdı.

En çok ilgi yüzmeye

Denizlililer ücretsiz spor kurslarında en çok yüzme sporunu tercih etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde hayata geçirdiği İncilipınar, Karahasanlı-Çakmak, Kayıhan, Anafartalar-Dokuzkavaklar, Acıpayam, Çivril, Tavas ve Honaz Kapalı Yüzme Havuzu olmak üzere 8 havuzda verilen kursların tamamının kontenjanları doldu. 8 kapalı yüzme havuzundaki kurslara 6.500'ün üzerinde kişi kayıt yaptırırken, yüzme kursunun yeni dönem kayıtlarının ağustos ayında yapılacağı belirtildi.

"Teşekkürler Denizli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için çalıştıklarını belirterek, Yaz Spor Okullarına yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Okulların da tatil olmasıyla spor kurslarına özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli'mizi sporla, sanatla buluşturmak için gayret ediyoruz. Kurslarımıza katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

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