Denizli\'den Wako Kickboks Dünya Kupası\'nda gümüş madalya

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İstanbul'da 42 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen 9. Wako Kickboks Dünya Kupasında gümüş madalya kazanan Hazal Erbay, Denizli'yi gururlandırdı.

Çal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 42 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği 9. Wako Kickboks Dünya Kupasına, kickboks kursunda eğiti alan 3 öğrencisiyle katıldı. 30 kg bayanlar kategorisinde Denizli'yi temsil eden 9 yaşındaki Hazal Erbay, Dünya 2.'si olarak gümüş madalya kazandı.

Sporcunun elde ettiği başarıyı sosyal medya hesaplarından paylaşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başta başarılı öğrenci Hazal Erbay ve antrenörü Kaan Öz olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ