Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler toplantıda bir araya geldi

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü\'ne bağlı antrenörler toplantıda bir araya geldi

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı il merkezi ve ilçelerde görev yapan tüm antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın hitap ettiği bir toplantıda bir araya geldi. İlman, antrenörlere aynı anlayış ve heyecanla görev yapmalarını isteyerek, sporculara verecekleri eğitimlerin yanında rol model olarak performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarını talimat verdi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri arasında yer alan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi de başlıyor. Bu projede, Denizli genelinde tüm 3. sınıf öğrencileri taramalardan geçecek ve yetenekli olanlar ikinci aşama çalışmalarına davet edilecek.

08.02.2024 16:52
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Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı il merkezi ve ilçelerde görev yapan tüm antrenörler toplantıda bir araya geldi. Antrenörlere hitap eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; kurum olarak hafta sonu, gece gündüz demeden 7/24 dinamik bir yapıda çalıştıklarını belirterek, antrenörlerden aynı anlayış ve heyecanla görev yapmalarını istedi. İlman, antrenörlerden sporculara vereceği eğitimlerin yanında rol model olarak performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarının talimatını verdi.

Gençlik Sporda spor müsabakaları, projeler, organizasyonlar ve antrenmanlarla yoğun gündem devam ediyor. Denizli il merkezi ve ilçelerde görev yapan tüm branşlardan antrenörler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıda buluştu.

Sportif yetenek taraması başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri arasında yer alan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde 2024 dönemi çalışmaları 11 Şubat Pazartesi günü Merkezefendi ilçesiyle başlıyor. İl genelinde tüm 3. Sınıf öğrencilerinin taramalardan geçeceği projede bu yıl 11.050 öğrenci taramadan geçecek. Yetenekli olduğu bilimsel verilerle tespit edilen çocuklar, ikinci aşama çalışmalarına davet edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllardan süregelen Anadolu Yıldızlar Ligi, engelli bireylere yönelik Mutlu Çarşamba, GSB Spor Okulları vb. birçok projede yeni sezonda yine antrenörlere önemli görevler düşecek. Antrenörlerin performans değerlendirmelerine göre motivasyonlarını artırma amacıyla "Ayın Antrenörü" uygulamasına geçileceği bildirildi.

"Her antrenör sporcusunun rol modelidir"

Antrenörlere hitap eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman; kurum olarak hafta sonu, gece gündüz demeden 7/24 dinamik bir yapıda çalıştıklarını belirterek, antrenörlerden aynı anlayış ve heyecanla görev yapmalarını istedi. Denizli'de tesisleşmede önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden İlman, her bir antrenörün branşında sporcu havuzunu geniş tutmasının yetenekli çocukları Türk Sporuna kazandırmadaki önemine vurgu yaptı. İlman, antrenörlerden sporculara verecekleri eğitimlerin yanında, onların rol modelleri olarak kendi performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarının talimatını verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler toplantıda bir araya geldi - Son Dakika


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