Denizli Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde Görev Değişimi - Son Dakika
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Denizli Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Denizli Gençlik ve Spor Müdürlüğü\'nde Görev Değişimi

Ömer İlman, il müdürlüğünü Süleyman Erdoğan'a devretti. Yeni projelerle gençliğe hizmet edilecek.

22.03.2025 09:49
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Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini 2022 yılı Nisan ayından bu yana yürüten Ömer İlman, görevini önceki dönemlerde Denizli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü görevini yapan Süleyman Erdoğan'a devretti.

Gençlik, Spor ve Yurt Hizmetleri gibi birçok birimi bünyesinde bulunduran ve geniş bir alanda hizmet veren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. 2022 yılından bu yana Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Ömer İlman'ın yerine uzun yıllar kamu yöneticiliği tecrübesi olan Süleyman Erdoğan görevlendirildi.

3 yıl hizmet verdiği görevinin ardından duygularını paylaşan Ömer İlman, Denizli'de spor organizasyonlarından tesis yatırımlarına, Gençlik Merkezlerinden Yurtlara kadar ekip olarak özveriyle çalıştıklarını ve önemli işlere imza attıklarını söyledi. Denizli'de gençliğe ve spora hizmet etmiş olmanın gururunu yaşadığını söyleyen İlman, Süleyman Erdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Gençliği ve sporu güçlendirecek projelerimiz hazır"

Denizli'de Gençlik ve Spor'a hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen İl Müdürü Süleyman Erdoğan ise çok çalışarak gençlere yeni fırsatlar sunmayı hedeflediklerini ve her gencin kendi potansiyelini keşfetmesi için çalışmalar içinde olacaklarını kaydetti. Gençlik Spor Camiasının çok büyük bir aile olduğunu ve geniş bir alanda hizmet verdiğini belirten Erdoğan, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gençliği ve sporu güçlendirecek projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı İlman'a teşekkür eden Erdoğan, çiçek takdiminde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde Görev Değişimi - Son Dakika

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