Denizli, Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli, Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu

Denizli, Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu
06.05.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda Denizli iki altınla birinci oldu.

Kars'ta yapılan Güreş Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Orhan Eymen Taşçı ve Hamza Özden altın madalya kazandı. Takım halinde Denizli Sporcu Eğitim Merkezi iki altın, iki gümüş ve üç bronz ile Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U15 Güreş Türkiye Şampiyonası, 24-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Kars'ta yapıldı. İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda minderde kıran kırana mücadele yaşandı. Şampiyonada Denizli'yi Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları temsil etti. Orhan Eymen Taşçı ve Hamza Özden sıkletlerinde rakiplerine üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Performansıyla Türk Güreşinin yıldız adayları arasında yer alan Orhan Eymen Taşçı ve Hamza Özden elde ettikleri dereceler sonucunda Mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymeye hak kazandı.

Grekoromen Güreş U-15 Türkiye Şampiyonasında Denizli Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri farkını ortaya koydu. Minderdeki mücadelelerin sonunda iki altın, iki gümüş, üç bronz madalya ile iki sporcunun beşincilik derecesi ile toplamda 115 puanla Denizli takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının çalışmalarının karşılığını aldığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri kutladı. Erdoğan, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak sporcularımıza başarılar diledi.

İşte sporcuların dereceleri;

Hamza Özden - Türkiye Şampiyonu

Orhan Eymen Taşçı - Türkiye Şampiyonu

Recep Acımaz - Türkiye ikincisi

Musa Şahin - Türkiye ikincisi

Hasan Hüseyin Çelik - Türkiye üçüncüsü

Derviş Mehmet Bozkurt - Türkiye üçüncüsü

Mehmet Asan - Türkiye üçüncüsü

Hakan Yiğit Bulut - Türkiye beşincisi

Baturay Mert Komutoğlu - Türkiye beşincisi - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli, Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:05:04. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli, Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.