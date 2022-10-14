Denizli haber... Merkezefendi ilk galibiyetini istiyor - Son Dakika
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Denizli haber... Merkezefendi ilk galibiyetini istiyor

14.10.2022 12:43
Denizli haber... Merkezefendi ilk galibiyetini istiyor

Denizli spor haberine göre TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı ilk iki maçta Petkimspor ve Darüşşafaka'ya yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Frutti Extra Bursaspor önünde galibiyet arayacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı ilk iki maçta Petkimspor ve Darüşşafaka'ya yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Frutti Extra Bursaspor önünde galibiyet arayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde 2'de 2 yaparak ilk haftaları lider tamamlayan Bursaspor, hafta içinde Eurocup'ta Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yenmişti.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Bursaspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli haber... Merkezefendi ilk galibiyetini istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli haber... Merkezefendi ilk galibiyetini istiyor - Son Dakika
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