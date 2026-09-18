Denizli İdman Yurdu 1959'da kurucu başkan Gürel'den yönetime istifa çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli İdman Yurdu 1959'da kurucu başkan Gürel'den yönetime istifa çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli İdman Yurdu 1959\'da kurucu başkan Gürel\'den yönetime istifa çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da kurucu başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel, ilk 2 haftada alınan 1 puanın ardından yönetime istifa çağrısında bulundu. Gürel, kendi istifasının hazır olduğunu belirterek mevcut yönetimin sportif direktör ve teknik ekibiyle birlikte acilen istifa etmesini istedi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, ilk 2 haftada alınan 1 puanın ardından yönetime istifa çağrısında bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ilk maçta Altay ile deplasmanda 1 puan alarak lige başlayan ancak ikinci haftada evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup olarak 1 puanda kalan Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan İbrahim Gürel'den yönetime istifa çağrısı geldi. Başkan Gürel, kendi istifasının hazır olduğunu belirterek, vakit geç olmadan mevcut yönetimin tüm ekibiyle birlikte istifasını istedi.

Denizli'nin tek takımı olan Denizli İdman Yurdu 1959'un iyi yönetilmediğini iddia eden Gürel, "Mevcut yönetim kurulu değil maalesef yönetememe kurulu olarak görülüyor. Denizli'nin tek profesyonel takımına bu yönetim yakışmıyor. Alınan sonuçlar ortada. Daha önce defalarca uyardık. Böyle transfer yaparsan tek kişiye bu işi bırakırsan olacağı bu" dedi.

Bu işi yapacak kişilerin futboldan anlaması ve iyi niyetli olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürel "Futboldan anlamayan ve yönetemeyen bir yönetimin iş çok geç olmadan istifa etmesi gerekir. Kurulan kadro ve oynanan futbol ortada. Şimdi tedbir alınırsa belki zamanında müdahale edilirse kurtarma imkanı olur. Bu nedenle gereken yapılmalı ve acilen mevcut yönetimin sportif direktörü, teknik ekibiyle birlikte yönetimi bırakması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonuİbrahim GürelDenizliFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:59:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli İdman Yurdu 1959'da kurucu başkan Gürel'den yönetime istifa çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement