Denizli İdman Yurdu 1959'un kongre davası sahte imza iddiasıyla 9 Kasım'da görülecek - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu 1959'un kongre davası sahte imza iddiasıyla 9 Kasım'da görülecek

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Denizli İdman Yurdu 1959\'un kongre davası sahte imza iddiasıyla 9 Kasım\'da görülecek
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Denizli İdman Yurdu 1959'da usulsüzlük iddiasıyla yapılan olağanüstü genel kurulun iptali için açılan dava 9 Kasım 2026'da görülecek. Kurucu Başkan İbrahim Gürel, 70 civarı sahte imza tespit ettiklerini belirterek kongrenin iptalini beklediklerini söyledi.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da usulsüzlük yapıldığı iddia edilen olağanüstü genel kurulun iptali istemi için açılan dava 9 Kasım'da görülecek.

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ligde 6 maç sonunda aldığı 2 puanla ligin dibine demir atan Denizli İdman Yurdu 1959'da yönetim krizi de büyüyor. Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu üyeleri tarafından sahte imza ile olağanüstü genel kurul yapıldığı iddiaları ile açılan mahkemenin 9 Kasım 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.

Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, mahkemeden gayri hukuki olarak yapılan olağanüstü kongrenin iptalini beklediklerini söyledi. Gürel, kulüpte yaşanan hukuksuzların mahkemede ortaya çıkacağına inandıklarını belirterek; "Mevcut yönetimin yaptığı transferlerle kurulan takımın geldiği yer ortada. Takım bu gidişle küme düşecek. Biz bu takımı buraya kolay getirmedik. Bu nedenle istifa etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunduk. Ancak gelinen son durum pek iç açıcı değil" dedi.

Kulüpte yapılan olağanüstü genel kurulun çeşitli usulsüzlüklerle yapıldığına savunan Gürel, "Elimizdeki bilgi belge ve delilleri mahkeme dosyasına dahil ettik. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 70 civarı sahte imza ile genel kurul yapılmış. Farklı usulsüzlüklerde var bu nedenle yargının iyi bir karar vereceğini ve bahse konu kişilerin üyeliklerinin düşeceğinden genel kurulun iptal edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
İbrahim GürelDenizliGüncelSporSon Dakika

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