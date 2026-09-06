Denizli İdman Yurdu, Altay deplasmanında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli İdman Yurdu, Altay deplasmanında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı

Denizli İdman Yurdu, Altay deplasmanında 1-1\'lik beraberlikle sahadan ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 2. Grup ilk hafta maçında Denizli İdman Yurdu, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin 21. dakikada bulduğu gole, 77. dakikada Mustafa Arda Mutlu ile yanıt veren İdman Yurdu, sezona bir puanla başladı.

. Nesine 3. Lig 2. Grup ilk hafta mücadelesinde Altay deplasmanına konuk olan Denizli İdman Yurdu, geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı. Denizli İdman Yurdu, sezonun açılış maçında deplasmanda İzmir temsilcisi Altay ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Denizli temsilcisi, 21. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İdman Yurdu beraberlik için baskısını artırdı. Maçın 77. dakikasında sahneye çıkan Mustafa Arda Mutlu, kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı ve iki takım da sezona birer puanla başlangıç yaptı.

Kaynak: İHA

Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdman Yurdu, Altay deplasmanında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:59:04. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli İdman Yurdu, Altay deplasmanında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement