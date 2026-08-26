Denizli İdman Yurdu'na Yeni Forvet
Denizli İdman Yurdu, 24Erzincanspor'dan 19 yaşındaki forvet Metin Arda Yenice ile anlaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, 24Erzincanspor'dan Metin Arda Yenice ile anlaşma sağladı. Forvette görev yapan 19 yaşındaki futbolcu profesyonel sözleşme imzalanarak takıma katıldı. Metin Arda Yenice geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Erzincangücü'nde kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: DHA
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