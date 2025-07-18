Denizli İdman Yurdu, Talha Aydemir ile Anlaştı

3'üncü Lig'in yeni takımlarından Denizli İdman Yurdu Güreller Spor, dış transferde sol kanat oyuncusu Talha Aydemir ile anlaştığını duyurdu. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Ağrı 1970'te forma giyen 28 yaşındaki sol kenar oyuncusu Talha Aydemir ile anlaşmaya varmıştır. Talha Aydemir'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

Talha, 3'üncü Lig'de 182 maçta 36 kez rakip fileleri sarstı.