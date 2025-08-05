Denizli İdmanyurdu, Kemal Mert Özyiğit ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu, Kemal Mert Özyiğit ile Kadrosunu Güçlendirdi

Denizli İdmanyurdu, Kemal Mert Özyiğit ile Kadrosunu Güçlendirdi
05.08.2025 14:07  Güncelleme: 14:12
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Denizli İdmanyurdu, 2025-2026 sezonunda TFF Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele etmek üzere 31 yaşındaki kaleci Kemal Mert Özyiğit'i transfer etti. Özyiğit, yeni takımına katılmaktan mutlu olduğunu ve hedeflerinin ligde kalıcılık olduğunu ifade etti.

Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon kadrosunu 31 yaşındaki kaleci Kemal Mert Özyiğit ile güçlendirdi.

2025-2026 sezonunda TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Denizli temsilcisi Denizli İdmanyurdu, yeni sezon çalışmalarına ara vermeden günde çift antrenman ile devam ederken; kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Denizli İdmanyurdu, kariyeri boyunca; Aydınspor 1923, Buca Geliştirme Spor, Sincan Belediye Ankara Spor, Başkent Şafak Spor FK, Sincan Belediye Ankaraspor, Fethiyespor, Buca Geliştirmespor, Çorum FK, Erbaaspor, Çengelköyspor, Sivas Dört Eylül, Karaman Futbol Kulübü, Bayburt Özel İdarespor, Kahramanmaraşspor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü formaları giyen 31 yaşındaki kaleci Kemal Mert Özyiğit'i renklerine bağlı.

"Buraya Denizli İdmanyurdu'nun başarısı için geldim"

Transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan deneyimli kaleci Denizli'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Buraya Denizli İdmanyurdu'nun başarısı için geldim. İnşallah elimden gelenin en iyisini verip takımımın başarılı olması için çalışacağım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

"Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Ligde mücadele edecekleri 4. grubun güçlü takımlardan oluştuğuna dikkat çeken Özyiğit, "Grubumuz gerçekten 3. Ligin en zorlu grubu diyebilirim. Grubumuzda çok yüksek bütçeli takımlar var. Tabi bizde bunlarla başa baş mücadele edeceğiz. Hedefimiz lige yeni çıkmış bir takım olarak ligde kalıcı olmak istiyoruz. Ondan sonrası play off, şampiyonluk bunlar sonuçlara göre şekillenecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu, Kemal Mert Özyiğit ile Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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