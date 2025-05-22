Denizli İdmanyurdu'ndan Şok Karar: Ligdeki Mücadeleyi Sonlandırıyorlar - Son Dakika
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Spor

Denizli İdmanyurdu'ndan Şok Karar: Ligdeki Mücadeleyi Sonlandırıyorlar

Denizli İdmanyurdu\'ndan Şok Karar: Ligdeki Mücadeleyi Sonlandırıyorlar
22.05.2025 13:13  Güncelleme: 13:16
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Denizli İdmanyurdu, TFF 3. Lig'e yükselmesine rağmen, destek göremediği için ligden çekilme ve kulübü satma kararı aldığını açıkladı. Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, yaşanan hayal kırıklıklarını dile getirdi.

DENİZLİ (İHA) – Şampiyon olarak TFF 3. Lige yükselme başarısı gösteren Denizli İdmanyurdu, başta Denizli Büyükşehir Belediyesi ve olmak üzere hiçbir kurumdan destek göremeyince, şok bir karar aldı. Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, ligden çekilme ve kulübü satma kararı aldıklarını duyurdu.

Denizli 2. Amatör ligden yola çıkıp her türlü zorlukları aşarak 2024-2025 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyon olarak TFF 3. Lige çıkma başarısını gösteren Denizli İdmanyurdu Güreller spor'da daha şampiyonluk kutlamaları devam ederken, şok bir kararla spor kamuoyunun gündemine düştü. Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hiçbir kişi veya kurumdan destek göremediklerini, kutlamalarda dahi yanlarında kimsenin bulunmadığına dikkat çeken Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, yaşanan gelişmeler üzerine futboldan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Zorlu bir süreçten sonra şampiyon olmanın ve Denizli'yi profesyonel ligde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gürel, "Şampiyonluğun ardından büyük umutlar besledik ancak büyük hayal kırıklıkları yaşadık. Bu amatörden profesyonele gelen zorlu süreçte hiçbir kurumu yanımızda göremedik. Hiçbir kurum ya da kişinin yanında olmadan yürüttüğümüz bu mücadele de Denizli'nin bu değerin farkında olmadığını, şampiyonluğu bu şehrin doyasıya sahiplenmediğini ve maalesef yalnız kaldığımızı görüyoruz" dedi.

"Takıma hiçbir yerden destek gelmedi"

Bölgesel Amatör Liginden çıkmanın zor olduğu dönemde çıkılan profesyonel Lig de Denizli'yi takımsız bırakmamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Gürel, "Ancak bizim psikolojik gücümüzün artık takımı daha üst liglere taşımaya yeterli olacak durumda olmadığını ve yönetimi güçlendirme adına yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alınamamasından dolayı şehrin ileri gelen protokol üyelerinin maçlara ve kutlamalara dahi gelmeyip takımı yalnız ve Denizli futbolunu sahipsiz bırakmış olmalarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz "diye konuştu.

"Denizli bizim kıymetimizi bilemedi, bırakıyoruz"

Gelişen son olaylardan ve Denizli'yi yöneten seçilmiş ya da atanmış kişi yada kuruluşların ilgisizliklerinden dolayı kulübü satma yada kapatma kararı aldıklarını, artık futbolun içinde olmak istemediklerini belirterek "Denizli bizim kıymetimizi bilemedi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İbrahim Gürel, denizli, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu'ndan Şok Karar: Ligdeki Mücadeleyi Sonlandırıyorlar - Son Dakika

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