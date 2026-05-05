Denizli'nin efeleri zirve yolunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'nin efeleri zirve yolunda

Denizli\'nin efeleri zirve yolunda
05.05.2026 10:49  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Cavidil Voleybol Spor Kulübü, Muğla'da oynanan kritik karşılaşmaları namağlup tamamlayarak yıldız erkekler kategorisinde yarı finale yükseldi.

Denizli'de Cavidil Voleybol Spor Kulübü, Muğla'da oynanan kritik karşılaşmaları namağlup tamamlayarak yıldız erkekler kategorisinde yarı finale yükseldi. Antrenör Sedat Zahran, başarıyı disiplinli çalışma ve güçlü altyapıya bağladı.

Denizli voleybolunun yükselen değeri Cavidil Voleybol Spor Kulübü, hafta sonu Muğla'da oynanan yıldız erkekler grup müsabakalarında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu rakiplerle karşı karşıya gelen Denizli temsilcisi, oynadığı tüm maçları kazanarak grubunu lider tamamladı ve adını yarı finallere yazdırdı. Turnuva boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Cavidil Spor, ilk karşılaşmada Akhisar Gençlik Spor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ardından Fethiye Voleybol Takımı karşısında 3-0'lık net bir skor elde eden ekip, son maçta ise Alanya Belediye Spor'u yine 3-0 yenerek grubunu namağlup lider tamamladı. 2000 yılında kurulan kulüp, yıllardır Denizli'de altyapıdan yetiştirdiği sporcularla Türk voleyboluna katkı sunmaya devam ediyor. Kulüp sahibi Cavit Ceylan öncülüğünde istikrarlı bir şekilde büyüyen yapı, özellikle altyapı başarılarıyla öne çıkıyor. Antrenör Sedat Zahran yönetiminde disiplinli bir çalışma anlayışı benimseyen takım, sadece bu sezonki performansıyla değil, geçmişte elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor. Mini erkeklerde iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan kulüp, küçük erkekler kategorisinde de bir kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Ayrıca Denizli genelinde uzun yıllar boyunca her yaş kategorisinde üst üste şampiyonluklar elde ederek önemli bir istikrar yakaladı. Kulüp, sadece altyapıda değil, üst liglerde de iddialı bir performans sergiliyor. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Cavidil Spor, geçtiğimiz sezon 1. Lig'e yükselme yolunda finallerde boy göstererek önemli bir başarıya imza attı. Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Antrenör Sedat Zahran, yarı final hedefiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sahada mücadele eden, pes etmeyen ve birlikte oynayan bir takımımız var. Altyapıya yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Hedefimiz sadece yarı final değil, bu başarıyı finale taşımak. Takımız 13-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye finali maçlarını oynayacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'nin efeleri zirve yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:49:41. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'nin efeleri zirve yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.