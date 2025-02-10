Denizli Taekwondo'da Altın Madalya Yüzde - Son Dakika
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Denizli Taekwondo'da Altın Madalya Yüzde

Denizli Taekwondo\'da Altın Madalya Yüzde

12'nci Türkiye Open Taekwondo Şampiyonası'nda Denizli'den Fatih Gültekin altın, Serpil ve Nuriye bronz madalya kazandı.

10.02.2025 13:02
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12'nci Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Şampiyonası'nda Denizli'yi 4 sporcu temsil etti. Tatamiyi rakiplerine dar eden Fatih Gültekin altın madalya alırken Serpil Salık ve Nuriye Gürel bronz madalya kazandı.

8-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da devam eden 12'nci Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Şampiyonası'nda 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu şampiyonluk için yarışıtı. Turnuvada, Denizli'yi 4 sporcu temsil editti.

2025 yılının başında Denizli'nin ilk altın madalyasını getiren Fatih Gültekin, K41 Kategorisinde yarıştığı Turnuvada şampiyonluğunu koruyarak tekrar altın madalyanın sahibi oldu. Diğer sporcularımızdan Nuriye Gürel ve Serpil Salık K44 kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Ebubekir Temel ise çeyrek finalde madalyanın ucundan döndü.

Milli Antrenör Alper Karbuz'dan sporculara destek

Antrenör Alper Karbuz; sporcularına olan güvenini dile getirerek, başarılarını tekrarlayacaklarına inandığını belirtti. Bu başarılar için çok emek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Karbuz, "Başarı sadece fiziksel güçle değil, zihinsel odaklanma ve azimle elde edilir. Biz de bu konuda sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Fatih Gültekin, Etkinlikler, Türkiye, denizli, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Taekwondo'da Altın Madalya Yüzde - Son Dakika

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