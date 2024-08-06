Denizli Tavas\'ta Rahvan At Yarışları Düzenlendi

Spor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışlarında dereceye giren sporculara, ödüllerini Belediye Başkanı Kadir Tatık takdim etti.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Kızılca Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle geleneksel rahvan at yarışları düzenlendi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan rahvan at yarışlarını Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP İlçe Başkanı Hasan Keçeci, Başkan Yardımcısı Osman Macit ve meclis üyeleriyle çok sayıda yarış sever takip etti. Rahvan atların birincilik için mücadele ettiği yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Başkan Kadir Tatık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Rahvan at yarışların Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Rahvan at yarışları tarihimiz ve kültürümüzde önemli bir yere sahip bulunuyor. Geleneklerimizi yaşatmanın ve bu sporun güzelliklerini paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışlara katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ