Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

31.07.2022 22:18
Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Denizli Yağlı Güreşleri'nin finalinde Cengizhan Şimşek'i yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Denizli Yağlı Güreşleri'nin finalinde Cengizhan Şimşek'i yenen Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi tarafından Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen güreşlere, aralarında Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş'ın da bulunduğu 43'ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 sporcu katıldı.

14 boyda düzenlenen güreşlerin başpehlivanlık mücadelesinde Orhan Okulu ve Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Rakibini yenmeyi başaran Orhan Okulu, güreşlerin başpehlivanı olmayı başardı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ata sporunu yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu yıl yoğun bir katılımla karşılaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Güreşleri Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin yanı sıra, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Ebedi Altın Kemer sahibi başpehlivanı Hüseyin Çokal da katıldı.

YORUMLAR
500
Güreşçiler er meydanında Güreşçiler er meydanında Sıcaktan bunalan sahipsiz köpekler klimalı mağazalarda serinliyor Sıcaktan bunalan sahipsiz köpekler klimalı mağazalarda serinliyor
Kaynak: AA

Mustafa Taş, Pamukkale, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 22:18:42. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement