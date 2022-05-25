Denizlili bisikletçiler podyumda boy gösterdi - Son Dakika
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Denizlili bisikletçiler podyumda boy gösterdi

25.05.2022 10:46
Denizlili bisikletçiler podyumda boy gösterdi

Türkiye Okul Sporu Federasyonunca düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonasında, Denizlili bisikletçiler podyum geleneğini sürdürdü.

Türkiye Okul Sporu Federasyonunca düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonasında, Denizlili bisikletçiler podyum geleneğini sürdürdü.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler ve Yıldızlar Bisiklet Şampiyonası 50 ilden gelen 500 sporcunun katılımıyla Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapıldı. Kazdağları'nın temiz havasında start verilen yarışlarda Denizli'yi Erdem Arım, Talha Tekin ve Mirza Erken temsil etti. 2 gün süren yarışların ilk gününde Bireysel Zamana Karşı Yarışlar yapıldı. 66 sporcunun katıldığı yarışlarda Genç A kategorisinde Erdem Arım Türkiye Şampiyonu olurken Talha Tekin 4. Olarak podyumda yer aldı. Genç B kategorisinde pedal çeviren Mirza Erken de güzel bir yarış çıkararak 4. oldu.

Yarışların ikinci etabı olan Yol Yarışlarında da kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Okul Sporları Türkiye Bisiklet Şampiyonasında kategorilerinde 4. Olan Denizlili bisikletçiler Mirza Erken ve Erdem Arım sezon boyunca devam ettirdikleri podyum geleneğinin bozmadı. Bisiklet Yarışları Türkiye Şampiyonasında alınan başarılı sonuçlar sonrasında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman antrenör ve sporcuları tebrik etti. - DENİZLİ

Denizlili bisikletçiler podyumda boy gösterdi
Denizlili bisikletçiler podyumda boy gösterdi
Denizlili bisikletçiler podyumda boy gösterdi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Bisiklet, Türkiye, Denizli, Podyum, Spor, Son Dakika

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