Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, dünya ikinciliğiyle Çardak\'ta karşılandı

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda +70 kiloda dünya ikincisi olan Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, Çardak Havalimanı'nda meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

74 ülkeden 3 bin 702 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 42 madalya kazandı. Doruk Spor Kulübü sporcusu Hilal Bayhan ise +70 kiloda Venezuela, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'tan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Yunan rakibine karşı mücadele eden Bayhan, gümüş madalyanın sahibi oldu. Denizli'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda finale yükselen ilk sporcu olan Bayhan, kentte büyük gurur yaşattı.

Çardak Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve spor camiası tarafından karşılanan Bayhan, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Hilal Bayhan, "Öncelikle ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir sorumluluktu. En güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Buradan gitmeden önce değerli antrenörüm Zekai Hocama ve aileme bir sözüm vardı, madalya sözüm vardı. Gönül isterdi ki altın madalya getireyim ama yaptığım ufak bir hata beni yerimden etti. Kapasitemin farkında olduğum için biraz buruğum ama bu bir son değil. Milli takımda ilk maçımdı. Hocamla beraber çalışmalarımızın üstüne ekleyerek seneye en güzel şekilde geri geleceğiz" dedi.