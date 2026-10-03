Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, dünya ikinciliğiyle Çardak'ta karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, dünya ikinciliğiyle Çardak'ta karşılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, dünya ikinciliğiyle Çardak\'ta karşılandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'daki Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda +70 kiloda dünya ikincisi olan Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, Çardak Havalimanı'nda meşaleler ve alkışlarla karşılandı. Denizli'den finale yükselen ilk sporcu olan Bayhan, gümüş madalyayla kentte gurur yaşattı.

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda +70 kiloda dünya ikincisi olan Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, Çardak Havalimanı'nda meşaleler ve alkışlarla karşılandı.

74 ülkeden 3 bin 702 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye 42 madalya kazandı. Doruk Spor Kulübü sporcusu Hilal Bayhan ise +70 kiloda Venezuela, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'tan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Yunan rakibine karşı mücadele eden Bayhan, gümüş madalyanın sahibi oldu. Denizli'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda finale yükselen ilk sporcu olan Bayhan, kentte büyük gurur yaşattı.

Çardak Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve spor camiası tarafından karşılanan Bayhan, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Hilal Bayhan, "Öncelikle ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir sorumluluktu. En güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Buradan gitmeden önce değerli antrenörüm Zekai Hocama ve aileme bir sözüm vardı, madalya sözüm vardı. Gönül isterdi ki altın madalya getireyim ama yaptığım ufak bir hata beni yerimden etti. Kapasitemin farkında olduğum için biraz buruğum ama bu bir son değil. Milli takımda ilk maçımdı. Hocamla beraber çalışmalarımızın üstüne ekleyerek seneye en güzel şekilde geri geleceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıKick BoksDenizliÇardakİtalyaGümüşDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Telefon alacaklar dikkat Hesap değişti Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:35:01. #7.13#
SON DAKİKA: Denizlili milli sporcu Hilal Bayhan, dünya ikinciliğiyle Çardak'ta karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei