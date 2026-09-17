Denizlili Ümmügül Deste Bulgaristan'da Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Denizlili Ümmügül Deste Bulgaristan'da Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu

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Denizlili Ümmügül Deste Bulgaristan\'da Avrupa Kuraş Şampiyonu oldu
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Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden Ümmügül Deste genç kadınlar 70 kiloda Avrupa şampiyonu olurken, Efe Kağan Haytabey ümit erkekler 50 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden sporcularımız Ümmügül Deste, Avrupa Şampiyonu olurken, Efe Kağan Haytabey Avrupa üçüncüsü olarak kürsüde yerini aldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 13-20 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde gerçekleşti. Şampiyonada Denizli'yi Ümmügül Deste ile Efe Kağan Haytabey temsil etti. Genç kadınlar 70 kg kategorisinde mücadele eden Ümmügül Deste, şampiyonadaki başarılı performansıyla rakiplerini geride bıkarak Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Teknik kapasitesi ve mücadele azmiyle dikkat çeken Deste, elde ettiği altın madalyayla kürsünün zirvesinde yer aldı.

Efe Kağan Haytabey'den Avrupa üçüncülüğü

Ümit Erkekler 50 kg kategorisinde tatamiye çıkan bir diğer sporcu Efe Kağan Haytabey ise başarılı müsabakalar sonucunda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Zorlu rakiplerine karşı kürsüde yerini almayı başaran Haytabey, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

Erdoğan sporcuları kutladı

Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda elde edilen derecelerin Denizli adına önemli bir başarı olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek uluslararası müsabakalarda başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıSüleyman ErdoğanBulgaristanGençlikDenizliSporSon Dakika

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