Denizlispor'a 2 haftalık fırsat - Son Dakika
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Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

11.03.2022 10:57
Denizlispor'a 2 haftalık fırsat

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, sezona olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ara verilmesiyle hem dinlenme hem antrenman yapma fırsatı buldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, sezona olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ara verilmesiyle hem dinlenme hem antrenman yapma fırsatı buldu.

Ligde bu haftayı bay takım olarak geçen yeşil-siyahlılar, Futbol Federasyonu'nun yurttaki olumsuz hava koşulları yüzünden hafta sonu oynanacak maçları 1 hafta ileri kaydırmasıyla toplam 2 hafta maç oynamayacak. Denizlispor, bu arayı kamp dönemi gibi geçirerek teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde sıkı çalışmayı hedefliyor.Denizlispor, ara sonrası alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kocaelispor'a deplasmanda rakip olacak. Yeşil-siyahlı ekip 2 günlük iznin ardından çalışmalara dün başladı.


Denizlispor'a 2 haftalık fırsat
Denizlispor'a 2 haftalık fırsat
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Denizlispor'da Başkan Uz inançlı Denizlispor'da Başkan Uz inançlı Denizlispor aldığı her galibiyetle hedefine 1 adım daha yaklaşıyor Denizlispor aldığı her galibiyetle hedefine 1 adım daha yaklaşıyor

Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'a 2 haftalık fırsat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlispor'a 2 haftalık fırsat - Son Dakika
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