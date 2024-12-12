Denizlispor\'a Başkan Adayı Çıkmadı

Spor

Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi.

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.