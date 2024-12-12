Denizlispor'a Başkan Adayı Çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor'a Başkan Adayı Çıkmadı

Denizlispor\'a Başkan Adayı Çıkmadı

Denizlispor'da ertelenen genel kurulda başkan adayı yok, mevcut yönetim istifa etti.

12.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor Kulübünde ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı, mevcut başkan ve yönetim kurulu görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi.

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Denizlispor, Politika, Futbol, Yalın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'a Başkan Adayı Çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 Çarpıcı iddia: İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
09:54 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’yi takipten çıktı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 23:10:15. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor'a Başkan Adayı Çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.