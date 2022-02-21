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Denizlispor'a soğuk duş - Son Dakika

Denizlispor'a soğuk duş

21.02.2022 11:07
Denizlispor'a soğuk duş

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta içi evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor deplasmanında dağıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta içi evinde Altınordu'yu 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor deplasmanında dağıldı.

Rakibine 5-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar hem sezonun en farklı yenilgisini aldı hem de 24 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı. Mücadeleye çok kötü başlayan Ege ekibi 2'nci dakikada geriye düştüğü maçın ilk yarısını 3-0 mağlup tamamladı. İkinci yarıda da bir varlık gösteremeyen Denizlispor kalesinde 5 gol görerek ümit tüketti. Teknik direktör Mesut Bakkal da Denizlispor'un başında ilk yenilgisini yaşadı. Fatih Tekke'nin yerine getirilen deneyimli teknik adam, Eyüpspor ve Adanaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Altınordu karşısında 3 puan mutluluğu yaşayan Mesut Bakkal, Samsun deplasmanında sahadan boynu bükük ayrıldı. "Ayağa kalkacağız" diyen teknik direktör Bakkal, "Samsunspor'u kutlarım. Yediğimiz ilk 2 gol yeni yeni kafayı kaldırmaya çalışan takım için kötü oldu. Savunmada çok hata yaptık. Orta sahada top tutamadık. Ummadığımız bir maç oldu. Bu maçları çok oynadık. Göreve geldiğimden beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Buradan ayağa kalkacağımıza ve daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sonraki maçlarda galibiyetler alacağımızı düşünüyorum" dedi. Altaş Denizlispor bu hafta cuma günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'a soğuk duş - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizlispor'a soğuk duş - Son Dakika
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