Denizlispor'a taze kan

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve geride kalan 5 maçta sadece 1 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da 2 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı. Yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki sağ bek Berkant Gündem ile sözleşme imzalandı. Yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişerek A takım kadrosuna alınan 19 yaşındaki Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki Berkant Gündem, Profesyonel Futbol Şube Sorumlumuz Necip İrdem'in de katıldığı törenle profesyonel mukaveleye imza attı. 5 Yıllık sözleşmeye imza atan Ahmet Tekin ve Berkant Gündem'i kutluyor, başarılar diliyoruz" denildi.

- Denizli