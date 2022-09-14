Denizlispor'a taze kan - Son Dakika
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Denizlispor'a taze kan

14.09.2022 12:13
Denizlispor'a taze kan

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve geride kalan 5 maçta sadece 1 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da 2 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve geride kalan 5 maçta sadece 1 puan toplayıp dibe demir atan Altaş Denizlispor'da 2 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı. Yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki sağ bek Berkant Gündem ile sözleşme imzalandı. Yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişerek A takım kadrosuna alınan 19 yaşındaki Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki Berkant Gündem, Profesyonel Futbol Şube Sorumlumuz Necip İrdem'in de katıldığı törenle profesyonel mukaveleye imza attı. 5 Yıllık sözleşmeye imza atan Ahmet Tekin ve Berkant Gündem'i kutluyor, başarılar diliyoruz" denildi.


- Denizli
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Denizlispor'da Başkan Uz inançlı Denizlispor'da Başkan Uz inançlı Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

Ahmet Tekin, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'a taze kan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'a taze kan - Son Dakika
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