Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı - Son Dakika
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Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı

28.04.2022 12:18
Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz taraftara çağrıda bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz taraftara çağrıda bulundu.  Üst üste evlerinde oynayacakları Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor maçlarının kader niteliği taşıdığını açıklayan Uz, "Keçiörengücü ve İstanbulspor galibiyetleriyle ligde kalma yolunda büyük avantaj yakaladık. Bursaspor deplasmanında beklemediğimiz bir yenilgi alarak haftayı puansız kapattık. Bu mağlubiyet bizi üzdü ancak yolumuzdan alıkoyamayacak. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı da kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Bu süreçte herkes bize destek versin" dedi.


- Denizli
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Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Uz'dan kritik maç öncesi destek çağrısı - Son Dakika


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