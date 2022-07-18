Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam - Son Dakika
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Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam

18.07.2022 12:09
Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu. Burdur'da 10 günlük kamp yapacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Kadromuzdan memnunum, morallerimiz yerinde. Burada yapacağımız hazırlık maçları yeni sezon öncesi bize fikir verecek. Kamp yaptığımız tesis gerçekten çok iyi. Burdur gibi nüfusu az ancak coğrafi olarak büyük fırsatlar sunan şehirlerimizde, bu gibi önemli yatırımların yapılması ülke sporumuzun gelişmesi açısından sevindirici" dedi.

Burdur kampında fiziksel ve mental olarak çalışma yaptıklarını, oynayacakları hazırlık maçları ile de takımın son durumunu görme imkanı bulacaklarını kaydeden Bakkal, "Yoğun bir idman programımız var. Hazırlık maçlarında skor değil, oyun planımızı sahaya yansıtmak ve oyuncularımızın durumunu görmek bizim için daha önemli. Mevcut kadromuzla en iyisini nasıl yapacağımızın peşinde olacağız. Burdur kampı eksiklerimizi giderme konusunda da bize büyük katkı sağlayacak. Oyuncularımın çalışma temposu ve isteğinden memnunum" diye konuştu.


YORUMLAR
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Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi Denizlispor kamp çalışmalarına hız verdi
Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam - Son Dakika
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