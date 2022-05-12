Denizlispor'da geri sayım başladı - Son Dakika
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Denizlispor'da geri sayım başladı

12.05.2022 11:51
Denizlispor'da geri sayım başladı

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü kümede kalma yolunda Süper Lig'i garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'la deplasmanda çok kritik maça çıkacak Altaş Denizlispor geri sayıma geçti.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü kümede kalma yolunda Süper Lig'i garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'la deplasmanda çok kritik maça çıkacak Altaş Denizlispor geri sayıma geçti. Sıralamada 45 puanla 12'nci sırada yer alıp düşme hattına 4 puanlık fark atan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta da kazanırsa rakiplerin alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalacak. Düşme hattındaki Bursaspor ve Kocaelispor galip gelemezse Denizlispor'a beraberlik de yetecek. İki takım da yenilirse Denizli puan alamazsa bile ligde kalacak.

GOLCÜLER YOKTeknik direktör Mesut Bakkal, bu hafta sonu kümede kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Ligde alt sıralardaki takımlara göre avantajlı olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Şu an çok mutluyuz ve ligde avantajlıyız. Hep beraber inşallah bu işi bitireceğiz" dedi. Denizlispor'da sakatlığından dolayı Dje Dje sezonu kapattı. Kart cezalıları golcüler takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu ve Kevin Mayi ise bu maçta forma giyemeyecek.


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Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Spor Toto, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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