Denizlispor'da Kongre Ertelendi - Son Dakika
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Denizlispor'da Kongre Ertelendi

Denizlispor\'da Kongre Ertelendi

Denizlispor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 10 Ocak 2024'e ertelendi.

03.01.2025 18:26
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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da ikinci kez karar alınan seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan olağanüstü seçimli kongrede aday çıkmaması yüzünden sıkıntılar günler yaşayan Denizlispor'da yönetim yeniden seçim kararı almış ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tüzüğümüzün 10. maddesi hükümleri doğrultusunda 03 Ocak 2025 Cuma günü saat 18.00'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonunda yapılacağı duyurulmuştu. Bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelendi.

Denizlispor Kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Kulübümüzün bugünkü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurulumuz, 10 Ocak 2024 Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezinde saat 18.00'da çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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