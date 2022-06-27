Denizlispor'da Lopes ve İlhan da kalıyor - Son Dakika
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Denizlispor'da Lopes ve İlhan da kalıyor

27.06.2022 10:53
Denizlispor'da Lopes ve İlhan da kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de Emre Sağlık ve Hüseyin'le sözleşme yenileyip, takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'yla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, 2 ismi daha kalmaya ikna etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de Emre Sağlık ve Hüseyin'le sözleşme yenileyip, takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'yla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, 2 ismi daha kalmaya ikna etti.

Transfer yasağını açamayacaklarını açıklayan yönetimin, geçen hafta SGK primi eksik yattığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden İlhan Depe ve geçen sezon devre arasında dönüp takıma ikinci yarıda büyük katkı yapan Portekizli Tiago Lopes'le yeniden anlaştığı öğrenildi. Oyuncuların birer yıllığına sözleşme yenileyecekleri belirtildi. Lig bitmeden Hollanda'ya dönen Aissati'yi ikna etmeye çalışan kurmaylar, sözleşmesi devam eden Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'la ise yollarını ayıracak.


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Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı Denizlispor sezonu açtı, Ömer'den müjde geldi Denizlispor sezonu açtı, Ömer'den müjde geldi
Kaynak: DHA

Ömer Şişmanoğlu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da Lopes ve İlhan da kalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da Lopes ve İlhan da kalıyor - Son Dakika
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