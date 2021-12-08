Denizlispor'dan Gençler'e geçit yok

Bursaspor yenilgisinin ardından gözünü cuma günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına çeviren Altaş Denizlispor, son 7 maçta rakibine geçit vermedi. Yeşil-siyahlılar rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmanın 6'sını kazanmayı başarırken, sadece 1 maçta Başkent ekibiyle yenişemedi. Gençlerbirliği'ne karşı son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de 2-0'lık sonuçla alan Denizlispor ardından kırmızı-siyahlılara karşı büyük üstünlük kurdu. Denizlispor, Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettiği sezonun ikinci yarısında evindeki maçı 2-0 kazandı.

İki takım ardından 2018-2019'da 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan maç golsüz eşitlikle tamamlanırken, Ankara'daki rövanşı Ege ekibi 3-0'lık üstünlükle bitirdi. Denizlispor ve Gençlerbirliği, 2019-2020 ve 2020-2021'de Süper Lig'de birbirlerine rakip oldu. Denizlispor 4 müsabakanın hepsini kazanmayı bildi. Denizli temsilcisi, 2019-2020 Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0, iç sahada 1-0 yendi. Geçen sezon da Ankara'daki ilk maçı 2-1 kazanan yeşil-siyahlılar, evinde de sahadan 1-0 galip ayrıldı.