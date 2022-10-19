Denizlispor'dan kaza açıklaması - Son Dakika
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Denizlispor'dan kaza açıklaması

19.10.2022 11:29
Denizlispor'dan kaza açıklaması

Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor deplasmanı dönüşünde 15 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı kafile minibüsü Afyonkarahisar civarında kaza yapan Altaş Denizlispor, kazada yaralanan isimlerin son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor deplasmanı dönüşünde 15 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı kafile minibüsü Afyonkarahisar civarında kaza yapan Altaş Denizlispor, kazada yaralanan isimlerin son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Minibüsün yola devrilip sürüklendiği kazada leğen kemiği kırılan 19 yaşındaki altyapı oyuncusu Ahmet Tekin'in tedavisinin hastanede gözetim altında sürdüğünü açıklayan Denizlispor, sol humerus kemiği, sol köprücük kemiği, kalça kemiği ve kaburgasında kırık olan malzemeci Özlem Karakaya'nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini duyurdu. Ayak bileğinde ezik ve vücudunun çeşitli noktalarında ezik ve kesik olan altyapı futbolcusu Mehmet Eren Sıngın, sırt omurgasında kırık olan basın danışmanı Altay Varol ve sol el tarak kemiği kırılan masör Recep Avcu'nun evlerinde istirahat ettikleri belirtildi. Hafif çaplı yaralanmaları olup taburcu edilen futbolcular Oğuzhan Sarı, Samet Emre Gündüz, masör Onur Kılınç, fizyoterapist Yusuf Mercan, medya sorumlusu Mustafa Yıldırım ve malzemeci Sinan Kodal ise iyi durumda.


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Kaynak: DHA

Denizlispor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'dan kaza açıklaması - Son Dakika

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