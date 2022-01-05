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Denizlispor'dan TFF'ye erteleme talebi - Son Dakika

Denizlispor'dan TFF'ye erteleme talebi

05.01.2022 10:52
Denizlispor'dan TFF'ye erteleme talebi

Spor Toto 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 8 Ocak Cumartesi günü oynayacağı ikinci yarının ilk maçı öncesi takım, teknik heyet ve yönetimdeki koronavirüs vakalarıyla boğuşan düşme hattındaki Altaş Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erteleme talebinde bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 8 Ocak Cumartesi günü oynayacağı ikinci yarının ilk maçı öncesi takım, teknik heyet ve yönetimdeki koronavirüs vakalarıyla boğuşan düşme hattındaki Altaş Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erteleme talebinde bulundu. 8 futbolcunun koronavirüse yakalandığı yeşil-siyahlılarda yönetici, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan PCR testlerinde sonucu pozitif çıkan isimlerin toplam 18 kişiye ulaştığı açıklandı. Testi pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerinin belirlenen talimatlar doğrultusunda devam ettiğini duyuran yeşil-siyahlı yönetim, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Talimatlara göre çift aşılı olup antikor testleri pozitif olanların PCR testine tabi tutulma zorunluluğu olmasa da Galatasaray maçından sonra 4 günlük devre arası iznine ayrılan takımımız, teknik heyet ve futbolcularımızın yanı sıra kulüp çalışanlarımız da toplum sağlığı ön planda tutularak teste tabi tutulmuştur. Test sonuçları sonrasında takımımızda 8 oyuncu, 4 yönetici, teknik heyetten 2, sağlık ekibinden 3 ve kulüp çalışanlarından 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan vakalarımızın 16'sının aşıları tam, antikor testleri ise pozitiftir. Özellikle oyuncularımız, teknik heyetimiz ve sağlık ekibimizin karantinaya girmesi, hafta sonu oynayacağımız Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi kulübümüzü zor durumda bırakmıştır.  Son dönemlerde Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olması, vaka sayısında büyük bir artışa sebep olmaktadır. Tamamen insan hayatını ve toplum sağlığını merkeze alarak zorunlu olmadığımız halde yaptırdığımız testler sonucu ortaya çıkan tablo maalesef hiç arzu etmediğimiz bir konuma gelmemize neden olmuştur. Pandemi sebebiyle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Hassasiyetimiz sonucu ortaya çıkan bu tablodan etkilenmememiz için 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda TFF'ye gerekli müracaatlar yapılmıştır. Konuyla ilgili alınacak kararın mağduriyetleri gidereceğini umuyor ve bekliyoruz."


- Denizli
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Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Denizlispor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'dan TFF'ye erteleme talebi - Son Dakika Spor


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