Denizlispor Düşme Hattında: Zonguldak\'a 0-4 Kaybetti

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalan Denizlispor, taraftarı önünde Zonguldak Kömürspor'a farklı yenilerek düşme hattına geriledi: 0-4. Denizli Atatürk Stadı'nda konuk takım ilki penaltıdan olmak üzere, 33, 57 ve 62'nci dakikalarda Okan Baydemir, 90+5'te ise Arda Akgül'ün golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor'da 88'de Yusuf İnanır kırmızı kart gördü. Yeşil-siyahlılar bu sonuçla 7 puanla kendini düşme hattında buldu.