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Denizlispor, Erzurum'da çıkış ararayacak - Son Dakika

Denizlispor, Erzurum'da çıkış ararayacak

24.12.2021 11:43
Denizlispor, Erzurum'da çıkış ararayacak

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran düşme potasındaki Altaş Denizlispor yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 yenilip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran düşme potasındaki Altaş Denizlispor yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da başlayacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Ömer, Oğuz, Muğdat, Mayi, Aissati ve Okan, Erzurum'da forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden kaleci Stachkowiak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Fatih Tekke, çok zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "İlk yarının son haftasına girdik. Amacımız kazanıp devre arasına moralli girmek" diye konuştu. Denizlispor bu maç öncesi 15 puanla 18'inci basamakta yer alıyor.


- Denizli
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Ümraniyespor, Denizlispor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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