Denizlispor Futbolcuları Maaşlarını Alamazsa Antrenmanları Boykot Edecek - Son Dakika
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Denizlispor Futbolcuları Maaşlarını Alamazsa Antrenmanları Boykot Edecek

Denizlispor Futbolcuları Maaşlarını Alamazsa Antrenmanları Boykot Edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli kalan Denizlispor, sezonun ikinci yarısında galibiyet alamayarak küme düşme korkusu yaşıyor. Futbolcular, 4 aydır maaş alamadıklarını belirterek, paralarının ödenmemesi durumunda antrenmanları boykot edeceklerini açıkladı. Futbolcular, şehrin ileri gelenlerine kulübe sahip çıkılmasını istedi.

14.02.2024 11:36  Güncelleme: 11:39
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli kalan kadrosuyla sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek üst üste ikinci kez küme düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da futbolcular da kazan kaldırdı. Grupta 3'üncü Lig'e düşme hattından bir türlü kurtulamayan yeşil-siyahlılarda kulüp personeliyle birlikte 4 aydır maaş alamadıkları belirtilen futbolcuların paraları ödenmezse 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanları boykot edecekleri öğrenildi. Kendi aralarında toplantı yapan futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkılmasını istedikleri kaydedildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizlispor Futbolcuları Maaşlarını Alamazsa Antrenmanları Boykot Edecek - Son Dakika
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