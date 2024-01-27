 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizlispor, Isparta 32 Spor'a mağlup olarak küme düşme hattından çıkamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor, Isparta 32 Spor'a mağlup olarak küme düşme hattından çıkamadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, evinde Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek küme düşme hattından çıkamadı. Ev sahibi takım maça hızlı başlasa da, konuk ekip beraberlik ve galibiyet golünü buldu. Bu sonuçla Isparta 32 Spor üst sıralardaki yerini korurken, Denizlispor küme düşme hattından çıkamadı.

Denizlispor, Isparta 32 Spor\'a mağlup olarak küme düşme hattından çıkamadı
27.01.2024 - 16:10,
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor evinde, Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor'a 2-1 yenilerek ateş hattından çıkamadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Denizlispor, 12'nci dakikada Emre Sağlık'ın golüye 1-0 öne geçti. Isparta ekibi 29'uncu dakikada Mehmet ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Isparta 32 Spor 62'nci dakikada yine Mehmet'in ayağından bir gol daha buldu: 1-2. Kalan dakikalar başka gol getirmedi ve konuk Isparta 32 Spor maçı kazanmasını bildi.

Bu skorun ardından Isparta 32 Spor, 36 puana yükselip üst sıralardaki yerini korudu. Denizlispor ise 19 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Isparta, Spor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Isparta 32 Spor'a mağlup olarak küme düşme hattından çıkamadı - Son Dakika


16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu

Son Dakika
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor, Isparta 32 Spor'a mağlup olarak küme düşme hattından çıkamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement