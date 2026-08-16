Denizlispor Kadro Boşalttı
Denizlispor, futbolcuların takımdan ayrılmasıyla 2026-2027 sezonuna katılamayacak.
BU sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da kadro boşaltıldı. Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden ve bir dönem Türkiye'yi, Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor'da mevcut futbolcular takımda kalmak istemiyor iddiasıyla takımdan gönderildi ve kadro tamamen boş kaldı.
Denizlispor 2026-2027 sezonuna kadro yetersizliğinden dolayı katılamayacak ve bu sezon da küme düşecek.
Kaynak: DHA
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