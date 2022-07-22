Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı

22.07.2022 17:30
Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı

Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Burdur kampındaki hazırlıklarını sürdüren A. Denizlispor, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kamp hazırlıklarını Burdur'da sürdüren A. Denizlispor, sezona iddialı başlamak istiyor. Burdur kampındaki hazırlıklarını Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde sürdüren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güç depolayan Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. - DENİZLİ

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Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var Mesut Bakkal: Her oyuncuya ihtiyacımız var
Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor kamp çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
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