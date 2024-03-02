1 mağlup oldu.
Hakemler: Enver Aydın, Volkan Esen, Mehmet Ali Vardar
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mehmet Sıngın (Deniz Kodal dk. 88), Bekir Böke, Oktay Kısaoğlu, Mustafa Kaçan, Alihan Kalkan (Alaattin Öner dk.71), Samet Gündüz
Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Oğuz Yılmaz, Muhammed Sarıkaya, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, İsmail Güven (Ali Akkuş dk. 69), Mustafa Çaylı (Berkan Aydeniz dk. 46), Timur Temeltaş, Yiğitali Bayrak, Abdulaziz Solmaz (Muhammet Arslantaş dk.63), Samed Ali Kaya
Goller: Abdulaziz Solmaz (dk. 52), Muhammet Arslantaş (dk. 90) (Kastamonuspor), Gökhan Süzen (dk. 90) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Bekir Böke, Emirhan Kaşcıoğlu, Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal (Denizlispor) Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Muhammet Arslantaş, Samet Karabatak (Kastamonuspor) - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizlispor Kastamonuspor'a 1-3 mağlup oldu - Son Dakika
Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Mahmut Ören, 653 oy alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı. Yeni başkan Mahmut Ören, kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek galibiyet elde etti.
Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu. Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu atarak motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Protestoya, bir süre önce bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de destek verdi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kazanarak tur atladıkları Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarların kendisine ettiği küfürleri tekrar gündeme getirdi. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Belözoğlu, "Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl RAMS Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. Ikinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe'de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem" dedi.
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