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Denizlispor Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkacak - Son Dakika

Denizlispor Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkacak

04.02.2022 10:42
Denizlispor Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Yeşil-siyahlılar 23'üncü hafta mücadelesinde yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, D-B üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15, maraton 10 TL olarak belirlendi. Mutlak galibiyet hedefleyen Mesut Bakkal, Eyüpspor maçını kazanarak çıkış başlatmak istediklerini söyledi. Takıma güvendiğini ve inandığını belirten yeşil-siyahlıların çalıştırıcısı, "Yenilirsek değil vazgeçersek kaybederiz. Sonuna kadar savaşacağız. Taraftarlarımız da 90 dakika boyunca bizleri desteklesin. Artık tüm camia stada gelmeli" diye konuştu.


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Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Mesut Bakkal'la ilk maçına çıkacak - Son Dakika Spor


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