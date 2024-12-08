Denizlispor, Orduspor'a Yenilerek Umut Tükendi

Spor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Orduspor 1967 takımına 1-0 yenilip umut tüketti. Zirve mücadelesi veren Odruspor 1967, maçın 45'inci dakikasında Alper ile golü buldu. İlk devreyi bu skorla önde tamamlayan Orduspor 1967, avantajını ikinci yarıda da korudu ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Denizlispor bu skorun ardından 10 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı. Konuk takım ise 29 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü.