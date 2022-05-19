Denizlispor son maçına evinde çıkacak - Son Dakika
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Denizlispor son maçına evinde çıkacak

19.05.2022 12:21
Denizlispor son maçına evinde çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalıp lige tutunmayı başaran Altaş Denizlispor yarın son maçında Play-Off'u garantileyen Büyükşehir Belediye Erzururmspor'u konuk edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalıp lige tutunmayı başaran Altaş Denizlispor yarın son maçında Play-Off'u garantileyen Büyükşehir Belediye Erzururmspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği maçın bilet fiyatları VIP, loca 50, B-D üst tribün 20, A-E üst 15, A-E alt ve maraton tribünü 10 TL olarak açıklandı.

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal sezona galibiyetle veda etmek istediklerini belirterek, "Zorlu bir maratonu geride bırakıyoruz. Takımımız kümede kalma savaşını kazandı, oyuncularımı kutluyorum. Erzurumspor maçıyla bu sezonu bitireceğiz. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz" dedi.


- Denizli
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizlispor son maçına evinde çıkacak - Son Dakika
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