Denizlispor, Tepecikspor'a 0-2 Mağlup Oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizlispor, 5'inci hafta karşılaşmasında evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 mağlup oldu.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 19'uncu dakikada Abdurrahman Emek'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Denizlispor'da Ramazan Kurt, 82'nci dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Tepecikspor'da Berat Erdoğan, 90+8'inci dakikada maçın skorunu belirledi: 0-2.
Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Denizlispor 6 puanda kalırken, Büyükçekmece Tepecikspor ilk galibiyetini alıp 4 puana ulaştı.
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