Denizlispor'un elitleri, Balıkesir'i puansız gönderdi - Son Dakika
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Denizlispor'un elitleri, Balıkesir'i puansız gönderdi

08.03.2022 00:58
Denizlispor'un elitleri, Balıkesir'i puansız gönderdi

TFF Elit U16 Ligi takımlarından A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ederek, zirve yarışını sürdürdü.

TFF Elit U16 Ligi takımlarından A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ederek, zirve yarışını sürdürdü.

TFF Elit U16 Ligi'nin 18'inci hafta karşılaşmasında evinde Balıkesirspor'u ağırlayan A. Denizlispor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı, Melih Kemal Pelen ve Enes Kazım Kalaycı'nın attığı gollerle 2-1 kazanmayı bildi. Zorlu maçta aldığı galibiyetle haftayı 3 puanla kapatan A. Denizlispor'un elitleri, puanını 25'e çıkardı.

Karşılaşmayı değerlendiren A. Denizlispor Teknik Sorumlusu Tuncer Gökçe, iyi bir oyun ve mücadele ile galip geldiklerini belirterek; "Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyorduk ve ona göre oynamaya çalıştık. Yanlış bir penaltı kararıyla mağlup duruma düştük ama oyun disiplininden kopmadan, sabırlı bir oyunla, sistemi de değiştirerek öne geçtik. İkinci yarı daha fazla pozisyonumuz vardı, skoru daha da arttırabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Zirve mücadelemiz sürüyor" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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